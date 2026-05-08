Il presidente Mattarella a Firenze per il giuramento dei 400 allievi carabinieri VIDEO
Giorno di festa alla Caserma Felice Maritano, sede della scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri, per il giuramento di 400 allievi. A partecipare alla cerimonia anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto, il Capo di Stato.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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La Stampa. . "Sono qui per l'inaugurazione della scuola intitolata a Piersanti Mattarella: all'epoca avevo 18 anni e ricordo quella foto drammatica del Presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio il fratello assassinato dalle Brigate rosse e lo tirava fuori facebook