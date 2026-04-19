Frecce Tricolori su Firenze e giuramento allievi lo spettacolare video

L'Aeronautica Militare ha diffuso un video che mostra il sorvolo delle Frecce Tricolori su Firenze. L'evento ha coinciso con il giuramento degli allievi, catturando le immagini dello spettacolare passaggio aereo sulla città. Il video evidenzia le evoluzioni delle Frecce Tricolori e l'atmosfera durante la cerimonia di giuramento. La registrazione è stata condivisa sui canali ufficiali dell'istituzione.

Il video dell'Aeronautica Militare per il sorvolo delle Frecce Tricolori su Firenze in occasione del giuramento dei 33 allievi della scuola Douhet.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Frecce Tricolori su Firenze e giuramento allievi, lo spettacolare video Notizie correlate Firenze, Scuola militare aeronautica Douhet: giuramento degli allievi del corso Astro II. Con il sorvolo delle “Frecce tricolori”FIRENZE – Cerimonia, a Firenze, per il giuramento dei 33 allievi del primo corso della scuola militareaeronautica ‘Giulio Douhet’ denominato Astro II. Aeronautica, Crosetto al giuramento degli allievi: futuro difficile. Le Frecce Tricolori rombano tra le nuvoleIn occasione del 103° anniversario dell’Aeronautica militare, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha partecipato oggi alla cerimonia di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le frecce tricolori sopra Firenze: spettacolo in cielo, i giorni e gli orari dei passaggi; Il passaggio delle Frecce Tricolori su Firenze: gli orari e i giorni dello spettacolo; Firenze, sorvolo delle Frecce Tricolori su Firenze per il giuramento alla scuola militare aeronautica G.Douhet: il video; Sorvolo delle Frecce Tricolori a Firenze per giuramento allievi Scuola aerea. Frecce Tricolori a Firenze, dove vederle: i punti migliori in cittàSabato 18 aprile il giuramento degli allievi della Douhet alle Cascine, prove già oggi: ecco i luoghi ideali per godersi lo spettacolo nei cieli ... lanazione.it Oggi le Frecce Tricolori sopra Firenze, che spettacoloLe Frecce Tricolori sul cielo di Firenze. Il sorvolo è previsto tra le 11 e le 11,30 per uno spettacolo che terrà con il naso all'insù migliaia di fiorentini e turisti. L'occasione è il giuramento ... nove.firenze.it Le Frecce Tricolori nel cielo di Firenze hanno salutato la Cerimonia di giuramento dei 33 allievi all'Istituto di Scienze militari aeronautiche (Isma) della Scuola militare aeronautica G.Douhet Tanti a Firenze hanno alzato gli occhi al cielo o sentito il tuono facebook Frecce Tricolori nel cielo di Firenze: lo spettacolo per il giuramento allievi della Scuola aerea x.com