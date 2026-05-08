Mattarella a Firenze dal giuramento dei carabinieri fino a San Miniato al Monte

Oggi il Presidente della Repubblica si è recato a Firenze, partecipando a vari eventi pubblici. Ha assistito al giuramento dei carabinieri e ha visitato il complesso di San Miniato al Monte. La visita si è svolta nel corso di una giornata incentrata su impegni ufficiali, con presenze e interventi pubblici in diversi luoghi della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

AGI - Giornata fiorentina per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha assistito, presso la Caserma Felice Maritano, sede della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, alla cerimonia di giuramento e conferimento degli alamari di 400 allievi del 15esimo corso triennale, intitolato al Maresciallo Maggiore "alla memoria" Oreste Leonardi. Mattarella, applaudito da un migliaio di spettatori, è stato accolto dal cerimoniale dei carabinieri, la cui fanfara ha suonato l’ inno di Mameli, e dalle autorità militari e civili: tra gli altri, il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Sara Funaro e il prefetto Francesca Ferrandino, la rettrice dell’ Università Alessandra Petrucci oltre a rappresentanti civili, militari e religiosi.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mattarella a Firenze, dal giuramento dei carabinieri fino a San Miniato al Monte Notizie correlate Sergio Mattarella a Firenze. Dal giuramento dei Carabinieri fino a S. Miniato al Monte. La visita del Capo dello StatoFirenze, 8 maggio 2026 – A poco più di una settimana dalla sua visita negli stabilimenti della Piaggio a Pontedera, il presidente della Repubblica... A San Miniato al Monte i riconoscimenti del premio “Firenze Ada Cullino Marcori”Firenze, 2 aprile 2026 - Si è svolta ieri pomeriggio nell’Abbazia di San Miniato al Monte di Firenze, la cerimonia di conferimento del Premio... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Alfieri della Repubblica, premiato il 15enne Tommaso Lavecchia con la passione dell'astronomia; Da Roffia alle stelle: il 15enne Tommaso Lavecchia diventa alfiere della Repubblica. Sergio Mattarella a Firenze. Dal giuramento dei Carabinieri fino a S. Miniato al Monte. La visita del Capo dello StatoIl presidente della Repubblica, insieme al Ministro Crosetto, per il giuramento degli allievi. Ad accoglierlo anche il Governatore Giani e la sindaca Sara Funaro ... lanazione.it