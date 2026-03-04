Visita istituzionale a Modena per il Comandante Regionale della Guardia di Finanza

Nella mattinata di ieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena ha accolto il Generale di Divisione Paolo Kalenda, comandante regionale dell’Emilia Romagna, in una visita istituzionale. Durante l’incontro sono state discusse le attività e le operazioni svolte sul territorio, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La visita si è conclusa con un momento di confronto tra i rappresentanti delle forze di polizia locali.

Nella mattinata di ieri, martedì 3 marzo, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena ha ricevuto la visita istituzionale del Comandante Regionale dell'Emilia Romagna, il Generale di Divisione Paolo Kalenda. Accolto con i tradizionali onori militari dal Comandante Provinciale, il Colonnello Francesco Mazza, l'alto ufficiale ha dato il via a una giornata dedicata al confronto con le istituzioni locali e all'incontro con il personale operativo sul territorio. Il primo impegno in agenda è stato un vertice con il Prefetto di Modena, Fabrizia Triolo. Durante il cordiale colloquio, le due autorità si sono confrontate per analizzare le specificità e le dinamiche socio-economiche che caratterizzano la provincia modenese. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Il comandante regionale della Guardia di Finanza in visita alle Fiamme Gialle riminesiNella giornata di martedì il comandante regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna,generale di divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita... Il colonnello Bartolomeo Scalabrino è il nuovo comandante provinciale della guardia di finanzaIl colonnello Giuseppe Lopez ha lasciato nella giornata di giovedì 26 febbraio l’incarico di comandante provinciale al colonnello Bartolomeo... Una raccolta di contenuti su Comandante Regionale della. Temi più discussi: Visita istituzionale del Comandante Militare Esercito Emilia-Romagna al Presidente della Regione; MODENA, ASCOLTO E COESIONE: USMIA IN PRIMA LINEA TRA BENESSERE DEL PERSONALE E ALTA FORMAZIONE ISTITUZIONALE; Guardiagrele, esercitazione regionale dei vigili del fuoco in parete a Bocca di Valle. Il Comandante Regionale della Guardia di Finanza in visita al Comando Provinciale di ModenaNella giornata di ieri il Comandante Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita al Comando Provinciale di Modena. L’Alto Ufficiale, accolto ... sassuolo2000.it Visita istituzionale del Comandante Militare Esercito Emilia-Romagna al Presidente della RegioneIl presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha ricevuto in visita istituzionale il comandante Militare Esercito Emilia-Romagna, colonnello Nicola Perrone. L’incontro, svoltosi in ... sassuolo2000.it IL SINAFI SCRIVE AL COMANDANTE REGIONALE TOSCANA SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA. Il tema della sicurezza sul lavoro è prioritario. facebook