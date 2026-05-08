Il ministro allo sport ha risposto con un sorriso quando è stato chiamato “portafortuna” durante un evento. Ha dichiarato di avere piena fiducia nel presidente della federazione di riferimento e ha riferito di mantenere un contatto diretto con il governo. Ha anche aggiunto che ci sono diversi problemi ancora da affrontare e risolvere nel settore.

Si schermisce, il ministro allo sport, Andrea Abodi, quando lo accolgono come un ‘portafortuna’ elettorale, ricordando che ogni volta che è venuto nel fermano a sostenere un candidato sindaco, questo è risultato eletto (vedi i casi di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare): "Mi accontento di non portare sfortuna" ribatte scherzosamente il ministro a tale lusinga che gli arriva anche dall’amico Andrea Putzu: "Abodi prima di essere ministro, era vicino alle Marche e anche ora che ricopre questo incarico, viene sempre a darci una grande mano, a supportare le nostre amministrazioni locali: Oggi è qui per Leonardo Tosoni che, noi siamo certi, andrà al ballottaggio e vincerà".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il portafortuna Abodi: "Piena fiducia in Tosoni . Filo diretto col governo. Tanti problemi da risolvere"

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