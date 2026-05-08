Il portafortuna Abodi | Piena fiducia in Tosoni Filo diretto col governo Tanti problemi da risolvere

Da ilrestodelcarlino.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro allo sport ha risposto con un sorriso quando è stato chiamato “portafortuna” durante un evento. Ha dichiarato di avere piena fiducia nel presidente della federazione di riferimento e ha riferito di mantenere un contatto diretto con il governo. Ha anche aggiunto che ci sono diversi problemi ancora da affrontare e risolvere nel settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si schermisce, il ministro allo sport, Andrea Abodi, quando lo accolgono come un ‘portafortuna’ elettorale, ricordando che ogni volta che è venuto nel fermano a sostenere un candidato sindaco, questo è risultato eletto (vedi i casi di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare): "Mi accontento di non portare sfortuna" ribatte scherzosamente il ministro a tale lusinga che gli arriva anche dall’amico Andrea Putzu: "Abodi prima di essere ministro, era vicino alle Marche e anche ora che ricopre questo incarico, viene sempre a darci una grande mano, a supportare le nostre amministrazioni locali: Oggi è qui per Leonardo Tosoni che, noi siamo certi, andrà al ballottaggio e vincerà".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il portafortuna abodi piena fiducia in tosoni filo diretto col governo tanti problemi da risolvere
© Ilrestodelcarlino.it - Il portafortuna Abodi: "Piena fiducia in Tosoni . Filo diretto col governo. Tanti problemi da risolvere"

Notizie correlate

Repice avverte su quel bianconero: «Se la Juve lo perdesse farebbe il peggior affare di sempre. I problemi da risolvere sono tanti»di Redazione JuventusNews24Repice analizza il momento della Juventus soffermandosi in particolare sulle prospettive del tecnico e le pesanti lacune...

Leggi anche: Forza Italia punta su Miccoli. Tassinari: "Un filo diretto con il Governo per rilanciare la città"

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.