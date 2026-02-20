Uccisi Tonino e Gilberto gli asinelli di Santa Lucia | è stato un orso Fate attenzione è nei paraggi

Guido Zanotelli ha perso i suoi due asinelli, Tonino e Gilberto, in un attacco di un orso nei pressi di Santa Lucia. L’episodio si è verificato ieri mattina, quando gli animali sono stati trovati senza vita nel loro recinto. Zanotelli ha avvertito la comunità di stare in guardia, perché l’orso si aggira ancora nelle vicinanze. La presenza dell’animale selvatico viene segnalata di recente nella zona, aumentando il rischio per altri animali e persone. La paura cresce tra i residenti, che chiedono interventi immediati.

"Vi chiedo una cosa: fate attenzione. L'orso è nei paraggi". È con queste parole che si conclude sui social il lungo post di Guido Zanotelli che denuncia la grave, gravissima perdita subita: i suoi due asinelli, Tonino (detto Codino) e Gilberto sono stati predati in maniera mortale da un orso. Non è una predazione qualunque, anche perché questi due asinelli erano il punto di riferimento per la festa di Santa Lucia di Mattarello, così come per Garniga e Valsorda. Una giornata, quella di ieri, giovedì 19 febbraio, che per Zanotelli sembrava normale: prima di andare a fare delle commissioni, un saluto ai suoi due asinelli.