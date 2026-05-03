Pnrr a Giugliano nastri tagliati e poi il vuoto | viaggio tra le opere realizzate ma non in funzione
A Giugliano, l'inaugurazione di alcune opere finanziate con il Pnrr si è conclusa con i tradizionali tagli del nastro e le foto di rito, ma successivamente molte di queste strutture non sono ancora operative. La cerimonia, come spesso accade, si è concentrata sui momenti ufficiali, lasciando poi spazio a un vuoto di funzionalità e utilizzo reale delle opere realizzate. Una situazione che solleva domande sui tempi e sui passaggi successivi.
Il giorno dell’inaugurazione è sempre uguale. Il nastro tirato, le forbici, le foto, le dichiarazioni. Le parole sono quelle giuste: rigenerazione, rilancio, futuro. Poi le luci si spengono. E resta il giorno dopo. A Giugliano, oggi, il problema è tutto lì. Nel giorno dopo.Perché i numeri, presi.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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