Pnrr a Giugliano nastri tagliati e poi il vuoto | viaggio tra le opere realizzate ma non in funzione

A Giugliano, l'inaugurazione di alcune opere finanziate con il Pnrr si è conclusa con i tradizionali tagli del nastro e le foto di rito, ma successivamente molte di queste strutture non sono ancora operative. La cerimonia, come spesso accade, si è concentrata sui momenti ufficiali, lasciando poi spazio a un vuoto di funzionalità e utilizzo reale delle opere realizzate. Una situazione che solleva domande sui tempi e sui passaggi successivi.