Juventus Next Gen Brambilla alla vigilia della trasferta di Forlì | I punti iniziano ad avere un certo tipo di peso Sulla crescita dei giovani…

Alla vigilia della trasferta di Forlì, Brambilla ha parlato della Juventus Next Gen, sottolineando come i punti accumulati inizino a diventare importanti. Ha anche toccato il tema della crescita dei giovani calciatori, evidenziando le sfide e le aspettative legate alla squadra in questa fase della stagione. La conferenza ha messo in luce le principali considerazioni del tecnico in vista della partita.

Juventus Next Gen, Brambilla ha presentato la delicata trasferta di Forlì. Ecco le parole del tecnico dei bianconeri in vista della sfida. Vigilia della partita contro il Forlì per la Juventus Next Gen. E’ toccato all’allenatore Brambilla presentare tutte le insidie di questa sfida. Ecco le sue parole: IMPORTANZA DEI PUNTI – «Come abbiamo detto due settimane fa, l’obiettivo primario – la permanenza nella categoria – è stato raggiunto, in maniera anche molto più regolare quest’anno: abbiamo avuto un cammino più omogeneo, quindi di questo siamo contenti. Ora abbiamo sette partite al termine della regular season ed è normale che ci siano tante squadre nell’arco di un punto o due punti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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