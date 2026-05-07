A Taranto è stato presentato il progetto “Nova – Parola all’Italia”, un percorso di partecipazione promosso dal Movimento 5 Stelle. L’iniziativa prevede incontri tra cittadini su temi di interesse collettivo e si svolgerà anche nella città pugliese il 17 maggio. La presentazione è avvenuta durante un evento organizzato da Tarantini Time Quotidiano.

Tarantini Time Quotidiano Presentato a Taranto il progetto “Nova – Parola all’Italia”, percorso nazionale di partecipazione promosso dal Movimento 5 Stelle, che prevede momenti di confronto aperto tra cittadini su temi di interesse collettivo. Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti il vicepresidente del M5S, Mario Turco, e i componenti del team OST Taranto coordinato dall’avvocato Laura Sebastio. “Nova: Parola all’italia” è stato presentato come un processo di democrazia partecipata su scala nazionale, con l’obiettivo di raccogliere idee e proposte direttamente dai cittadini per contribuire alla costruzione di un programma condiviso nell’ambito della coalizione progressista.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, presentato il percorso “Nova – Parola all’Italia”: tappa il 17 maggio

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