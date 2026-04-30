Il precedente presidente ha annunciato che presto renderà pubblici molti dei documenti relativi agli UFO in suo possesso. Ha affermato che la pubblicazione avverrà a breve e che la riterrebbe di grande interesse pubblico. La notizia ha suscitato attenzione tra gli esperti e gli appassionati del settore, in attesa di conoscere i dettagli che saranno resi noti. La decisione riguarda materiali che, secondo quanto dichiarato, sono stati conservati e preparati per la divulgazione.

“Nel prossimo futuro renderò pubblici il maggior numero possibile di documenti” sugli Ufo (acronimo inglese di unidentified flying object – oggetto volante non identificato – varato negli anni Cinquanta dall’aviazione americana). Lo ha detto Donald Trump che qualche tempo fa aveva firmato un ordine per desecretare i documenti sul dossier. “Seguici “È un argomento che occupa la mente delle persone da molto tempo: c’è un forte desiderio di saperne di più sugli Ufo e su qualsiasi cosa abbia a che fare con essi o con materiale correlato. Pubblicheremo molto del materiale in nostro possesso e credo che la cosa risulterà di grande interesse per il pubblico”, ha detto il presidente parlando con i giornalisti nello Studio Ovale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: “Presto pubblici i documenti sugli Ufo”

Trump annuncia pubblicazione dei file su UFO

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