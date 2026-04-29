Usa Trump annuncia | Presto pubblici i documenti sugli Ufo

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che nei prossimi mesi verranno resi pubblici numerosi documenti governativi riguardanti gli Ufo. La decisione arriva dopo anni di dibattiti e speculazioni sul tema, che ha attirato l’attenzione di media e pubblico. Finora, molte informazioni sono rimaste riservate o non confermate, mentre l’amministrazione ha comunicato l’intenzione di rendere disponibili i dati raccolti nel tempo.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che nel prossimo futuro verrà avviata la pubblicazione di un’ampia serie di documenti governativi relativi agli Ufo, acronimo di Unidentified Flying Objects, tema da decenni al centro di teorie, indagini e grande interesse pubblico. Parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, Trump ha spiegato che l’amministrazione intende procedere con la desecretazione di una parte consistente del materiale attualmente in possesso delle agenzie federali, in linea con un ordine esecutivo già firmato nei mesi precedenti. “Nel prossimo futuro renderò pubblici il maggior numero possibile di documenti sugli Ufo”, ha affermato il presidente, sottolineando come il tema continui a suscitare curiosità e domande nell’opinione pubblica.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Usa, Trump annuncia: “Presto pubblici i documenti sugli Ufo” Trump annuncia pubblicazione dei file su UFO Notizie correlate Perché Trump ha deciso di rendere pubblici tutti i documenti governativi sugli UFOIn seguito alle dichiarazioni di Obama, Trump annuncia la pubblicazione di documenti riservati su vita extraterrestre e fenomeni aerei non... Trump: “Abbiamo trovato molti file interessanti sugli Ufo, li renderemo pubblici molto presto”È bastato un intervento a Phoenix per riportare gli Ufo, o Uap, come li definisce ormai la burocrazia americana, al centro del dibattito politico... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Libano-Israele, cessate il fuoco esteso: di quanto e qual è l’obiettivo, ultime news; Libano, tregua estesa di 3 settimane. Trump: Vedrò i leader; Dalla conquista di Cuba agli Ufo: ecco come Trump pensa di recuperare terreno; Israele ha ripreso a colpire il sud del Libano - Iran cerca il supporto di ministri arabi e europei. USA, Trump: Presto pubblici i documenti sugli UfoNel prossimo futuro renderò pubblici il maggior numero possibile di documenti sugli Ufo (acronimo inglese di unidentified flying object - oggetto volante non identificato - varato negli anni Cinquan ... msn.com Libano, tregua estesa di 3 settimane. Trump: Presto incontro con Netanyahu e AounLeggi su Sky TG24 l'articolo Libano, tregua estesa di 3 settimane. Trump: Presto incontro con Netanyahu e Aoun ... tg24.sky.it Il presidente Usa ai giornalisti alla Casa Bianca: «Arriveremo a una soluzione per l'Ucraina». Il leader del Cremlino starebbe valutando un cessate il fuoco per la giornata della Vittoria - facebook.com facebook Segui il live: ilsole24ore.com/art/iran-trump… #MedioOriente #Iran #Usa #IlSole24Ore x.com