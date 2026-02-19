Le ricette fiscali di Mamdani spaccano il Partito democratico Usa

Zohran Mamdani, sindaco di New York, ha proposto di aumentare le tasse su grandi aziende e ricchi per coprire il deficit del bilancio cittadino. La sua richiesta ha scatenato forti reazioni all’interno del Partito Democratico degli Stati Uniti, creando divisioni tra i sostenitori delle politiche fiscali più aggressive e quelli più cauti. Mamdani sostiene che questa mossa potrebbe generare i fondi necessari per migliorare servizi e infrastrutture. La proposta ha già acceso un dibattito acceso tra i leader politici della città.

Zohran Mamdani punta tutto sull’aumento delle tasse. Il sindaco della Grande Mela ha chiesto allo Stato di New York di aumentare le imposte su aziende e ricchi per far fronte al deficit di bilancio della città. In caso contrario, ha minacciato di incrementare del 9,5% le tasse sulla proprietà: una misura, quest’ultima, che, secondo il New York Times, riguarderebbe «più di tre milioni di case unifamiliari, cooperative e condomini e oltre 100.000 edifici commerciali». «Dopo anni di cattiva gestione fiscale, ci troviamo di fronte a un deficit di bilancio di 5,4 miliardi di dollari e a due strade. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Le ricette fiscali di Mamdani spaccano il Partito democratico Usa Partito democratico senza pace, Casa Dem: “Aspettiamo ancora il partito unitario di Bernardini”Il Partito Democratico affronta una fase di incertezza, con le tensioni interne e le attese per un partito unitario di Bernardini. Comunità Montana Alburni: grave vulnus democratico e ambiguità politica del Partito Democratico salernitanoLa recente vicenda alla Comunità Montana Alburni solleva importanti interrogativi sulla trasparenza e sulla governance locale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ricetta medica, in farmacia con il codice fiscale: addio sms; Segnalazione furto timbri e ricettario del medico; Paradisi fiscali, entra anche il Vietnam: la lista aggiornata dell'Ecofin (fuori Figi, Samoa e Trinidad e Tobago); Dal summit informale di Bruxelles una nuova agenda per la competitività UE: tra Meloni, Merz e divergenze sul debito europeo. Le ricette fiscali di Mamdani spaccano il Partito democratico UsaIl sindaco di New York ha minacciato di aumentare del 9,5% le tasse sulla proprietà. Molti dem temono però ripercussioni negative in vista delle elezioni di novembre ... panorama.it Visite fiscali, richieste più facili per i datori di lavoro. Cosa cambiaIn merito alla voce Richieste da attestati malattia, sono state corrette alcune incongruenze, in merito alla data di visita scelta e al periodo di malattia del lavoratore. Infatti, ora l’utente, se ... tg24.sky.it New York, Trump fa impazzire Mamdani e “compagni”: via la bandiera arcobaleno dal monumento gay- facebook