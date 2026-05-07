Al via il progetto Parco per tutti cura e inclusione sociale L’assessora Ruzzini | Una goccia preziosissima in un mare che va navigato

È iniziato il progetto “Parco per tutti, cura e inclusione sociale”, dedicato alla riqualificazione di spazi verdi cittadini. Due aree verdi sono state segnalate come danneggiate da comportamenti incivili, con rifiuti abbandonati e sigarette lasciate in modo irresponsabile. L’assessora ha commentato l’avvio dell’iniziativa, sottolineando come ogni intervento rappresenti un passo importante per migliorare la qualità degli spazi pubblici.

Brothers All Odv assume la gestione del chiosco e la cura condivisa del Parco Goisis e al Parco del Galgario con un progetto che unisce attenzione dei luoghi e sostegno alle fragilità Bergamo. Due parchi vittime dell’inciviltà di persone che gettano ovunque spazzatura e sigarette, incuranti del fatto che il gesto del singolo abbia un grande impatto sul benessere del bene di tutti. Tante ancora le persone che vivono ai margini – molto spesso non per scelta personale – che sarebbero entusiaste di fare per la società. Rispondere a queste necessità è l’obiettivo del progetto “Parco per tutti, cura e Inclusione sociale”, frutto di un patto di collaborazione della durata di due anni della Giunta Comunale con l’associazione Brothers All Odv.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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