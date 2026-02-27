Presentato il progetto della Lega nazionale dilettanti Abruzzo Scegliamo da campioni contro l' obesità e l' abuso di alcol fra i giovani

Nella sala Ipogea del consiglio regionale all'Aquila è stato presentato il progetto della Lega nazionale dilettanti Abruzzo e della Figc chiamato

Presentato nella sala Ipogea del consiglio regionale all'Aquila il progetto della Figc e Lega nazionale dilettanti “Scegliamo da Campioni”dedicata ai temi della sana alimentazione, del rischio alcol tra i giovani e della promozione di corretti stili di vita attraverso la pratica sportiva. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Presentato “Scegliamo da Campioni”: sport, alimentazione e prevenzione contro obesità e alcol tra i giovaniÈ stata presentata giovedì 26 febbraio, nella Sala Ipogea dell’Emiciclo, la piattaforma nazionale “Scegliamo da Campioni”, promossa da Figc e Lega...

In Abruzzo al via "Scegliamo da campioni", il progetto contro l'obesità infantile di Lnd e FigcIn Abruzzo, i dati regionali sono altrettanto preoccupanti: il 21,6% dei nostri ragazzi è in sovrappeso e il 13,8% soffre di obesità “Scegliamo da...

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Presentato a Palazzo Zanca il progetto di Virtual Tour immersivi per i Luoghi del Cuore e i beni aperti dal FAI; Presentato al Ministero del Lavoro il Progetto di Ricerca OCSE - Sviluppo Lavoro Italia; Pineto, presentato il progetto della nuova pista ciclabile a Scerne; Padova, Consiglio Immigrazione: presentato il progetto Eumeo.

Stadio della Lazio, Lotito ha presentato il progetto per trasformare il FlaminioLa società biancoceleste ha presentato il progetto di fattibilità per il nuovo stadio della Lazio: apre le porte alla successiva conferenza dei servizi ... romatoday.it

Stadio Flaminio, il progetto della Lazio: 50 mila spettatori, il costo 480 milioniLa parola d’ordine è rifunzionalizzazione, termine un po’ nerd che unisce insieme il restauro delle strutture esistenti e la loro preservazione, la ... ilmessaggero.it

Presentato il progetto da 50mila euro dedicato all’area bassa e a quella di mezzo del parco: l’obiettivo è tagliare le piante a rischio caduta e i rovi riaprire i sentieri e rendere l’area turistica - facebook.com facebook