Ascolti tv Sanremo debutta con il 58% di share | 7 punti in meno rispetto allo scorso anno

Una partenza deludente per Sanremo che debutta con agli ascolti tv con il 58% di share e 7 punti in meno rispetto alla precedente edizione Parte bene la prima di puntata di Sanremo sebbene non abbia realizzato risultati che possano eguagliare l'edizione dello scorso anno. Infatti ha realizzato 9,6 milioni pari al 58% di share, ben 7 punti in meno rispetto all'anno 2025 dove lo stesso Carlo Conti aveva conquistato 65.3%. Rispetto allo scorso anno quest'anno Sanremo ha perso quasi 3 milioni di telespettatori. Invece, nel 2024 Amadeus aveva realizzato il 65.1% e nel 2023 il 62.5% di share. Insomma, si sapeva che quest'anno Conti non avrebbe mai potuto eguagliare i risultati dello scorso anno e aveva già messo le mani avanti, nonostante ciò nessuno avrebbe immaginato un tale tonfo. Invece Canale 5 ha realizzato con Io Sono Farah 1.623.000 spettatori con uno share del 9.7% di share.

