Alla 27esima giornata, il Napoli si trova ormai fuori dalla corsa al titolo da diverse settimane, con una posizione che evidenzia un calo rispetto alla stagione precedente. La squadra ha disputato un numero di partite e punti inferiori rispetto allo stesso momento dell’anno passato. La classifica attuale mostra un divario significativo rispetto alle prime posizioni, mentre le partite giocate e i risultati ottenuti confermano un andamento diverso rispetto alla stagione precedente.

Alla 27esima giornata il Napoli è ormai fuori dalla lotta scudetto da alcune settimane. Un dato che fa scalpore e secca i tifosi azzurri, che dopo l’entusiasmante scudetto della scorsa stagione conquistato all’ultima giornata, non si aspettavano di certo di rinunciare così presto alla corsa al titolo. Eppure rivedendo la classifica dello scorso anno, spunta un dato che sorprende decisamente: il club napoletano ha attualmente 4 punti in meno rispetto alla stagione 2425, dove alla stessa giornata occupava la seconda posizione a -1 dalla vetta. Demeriti del Napoli oppure meriti delle avversarie? Quella di quest’anno è una stagione che non sta sorridendo al Napoli: giunti alla 27esima giornata di campionato, gli azzurri occupano la terza posizione in campionato a 53 punti, a -14 dalla vetta occupata dall’Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, è davvero una stagione negativa? Il confronto con lo scorso anno svela un dato inaspettato

