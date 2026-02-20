Ascolti il Papa e lo capisci nella tua lingua | il dettaglio che sorprende i fedeli e la Chiesa

Il Papa ha annunciato che, per la prima volta, la Santa Messa sarà tradotta in 60 lingue diverse in tempo reale, utilizzando l’intelligenza artificiale. La novità permette ai fedeli di seguire la messa nella propria lingua e di comprendere meglio le parole del Papa. Questa tecnologia innovativa è stata sperimentata durante alcune celebrazioni recenti, ricevendo molti commenti positivi. La Chiesa desidera così rendere più accessibili i messaggi evangelici a un pubblico globale. La prima messa tradotta con successo si terrà domani in Vaticano.

Per la prima volta nella storia, la Santa Messa verrà tradotta in 60 lingue in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale. Accadrà nella Basilica di San Pietro, cuore simbolico della cristianità, dove tecnologia e tradizione si incontrano in modo inedito. I fedeli potranno seguire la liturgia direttamente sul proprio smartphone, superando le barriere linguistiche senza scaricare applicazioni. È una svolta che segna un passaggio storico: l’IA entra ufficialmente in uno dei luoghi più sacri al mondo. Un progetto che unisce innovazione, inclusione e riflessione etica. Il progetto sarà inaugurato ufficialmente durante le principali celebrazioni legate al Quarto Centenario della dedicazione della Basilica di San Pietro, che ricorda la consacrazione avvenuta nel 1626. 🔗 Leggi su Screenworld.it

