Roma il Papa in visita alla Pontificia Accademia Ecclesiastica | l' arrivo e il saluto ai fedeli

Da lapresse.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Papa Leone XIV si è recato alla Pontificia Accademia Ecclesiastica, situata in piazza della Minerva a Roma. All’arrivo, ha salutato i fedeli e i presenti che si erano radunati nel cortile dell’istituto. La visita si è svolta nel corso della giornata, attirando numerosi spettatori desiderosi di assistere all’evento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata durante l’evento.

Papa Leone XIV, in visita alla Pontificia Accademia Ecclesiastica in piazza della Minerva, a Roma, ha salutato i tanti fedeli e curiosi che si erano accalcati per poterlo vedere. Prima di entrare nell’edificio, infatti, Prevost ha fatto un cenno ringraziando i presenti, che lo hanno accolto acclamandolo. Il pontefice ha fatto quindi il suo ingresso nell’Accademia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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