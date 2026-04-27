Roma il Papa in visita alla Pontificia Accademia Ecclesiastica | l' arrivo e il saluto ai fedeli

Il Papa Leone XIV si è recato alla Pontificia Accademia Ecclesiastica, situata in piazza della Minerva a Roma. All’arrivo, ha salutato i fedeli e i presenti che si erano radunati nel cortile dell’istituto. La visita si è svolta nel corso della giornata, attirando numerosi spettatori desiderosi di assistere all’evento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata durante l’evento.

Papa Leone XIV, in visita alla Pontificia Accademia Ecclesiastica in piazza della Minerva, a Roma, ha salutato i tanti fedeli e curiosi che si erano accalcati per poterlo vedere. Prima di entrare nell’edificio, infatti, Prevost ha fatto un cenno ringraziando i presenti, che lo hanno accolto acclamandolo. Il pontefice ha fatto quindi il suo ingresso nell’Accademia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, il Papa in visita alla Pontificia Accademia Ecclesiastica: l'arrivo e il saluto ai fedeli Notizie correlate Roma, Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia di Castro Pretorio: il saluto ai fedeliPapa Leone XIV è arrivato alla parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio a Roma. Leggi anche: Roma, il Papa arriva alla parrocchia di Ponte Mammolo: il saluto ai fedeli Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: La Pontificia accademia ecclesiastica; ‘Siamo noi il Vangelo. Un pensiero al giorno’: il Cardinale Pietro Parolin raccontato in un libro. Il Papa in visita privata alla Pontificia Accademia EcclesiasticaRoma, 27 apr. (askanews) - Papa Leone è arrivato in piazza della Minerva, a Roma, per una visita privata alla Pontificia Accademia Ecclesiastica. Il ... quotidiano.net Roma, il Papa in visita alla Pontificia Accademia Ecclesiastica: l'arrivo e il saluto ai fedeli(LaPresse) Papa Leone XIV, in visita alla Pontificia Accademia Ecclesiastica in piazza della Minerva, a Roma, ha salutato i tanti fedeli e ... stream24.ilsole24ore.com #PapaLeoneXIV alla Pontificia Accademia Ecclesiastica per i 325 anni dalla fondazione: "ll vostro generoso ministero - afferma - sarà sempre strumento per promuovere e custodire la dignità di ogni uomo e donna e per incrementare il bene comune" x.com L’idea e il senso di un Giubileo: i 325 anni della Pontificia Accademia Ecclesiastica Intervista al cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin - facebook.com facebook