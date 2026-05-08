Recentemente si è diffusa la notizia che il Papa abbia indossato un paio di scarpe Nike. La domanda che molti si pongono riguarda il modello specifico di queste scarpe. La notizia ha suscitato curiosità tra chi segue da vicino gli aspetti più casual del suo abbigliamento. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali sul modello esatto di Nike indossato.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sembra esserci una strana linea sottile che collega la figura del Papa a bizzarri momenti di stile. Solamente tre anni fa Papa Francesco era stato il protagonista, suo malgrado, di una delle prime foto virali generate con l’intelligenza artificiale, mentre a pochi giorni dal suo insediamento Papa Leone XIV era stato fotografato con un cappellino dei White Sox abbinato al suo abito talare bianco. La storia si è ripetuta ieri, quando il canale YouTube Vatican News ha pubblicato il trailer di Leone a Roma, un documentario dedicato alla vita di Robert Francis Prevost prima di diventare Papa Leone XIV pieno di interviste ad amici e foto di repertorio.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il Papa ha davvero indossato un paio di Nike, ma che modello sono?

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