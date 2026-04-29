Un video pubblicato online mostra due ex che si scambiano un bacio, mentre una terza persona li osserva. Il filmato ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti sui social media, generando molte reazioni. I protagonisti sono scomparsi dai riflettori prima di questo episodio, e sono riapparsi improvvisamente. La scena ha fatto discutere molti, alimentando commenti e supposizioni tra gli utenti.

Gli ex hanno un tempismo perfetto. Spariscono quando servirebbe chiarezza, riappaiono quando meno te lo aspetti. Ma a volte il destino, o più prosaicamente una discoteca di Milano, decide di fare di più: mettere tutti nella stessa stanza. Possibilmente nel privé. Ed è esattamente quello che è successo sabato 25 aprile, quando Elodie, la ballerina Franceska Nuredini e l’ex compagno della cantante Andrea Iannone si sono ritrovati nello stesso locale, a pochi metri di distanza. Una scena che nel giro di poche ore è diventata virale, alimentando il gossip più succulento degli ultimi mesi. Il momento che ha fatto esplodere il web arriva da un video pubblicato dal dj Luca Dorigo.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Elodie e Franceska si baciano, Iannone le osserva: il video che ha fatto impazzire il web

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Roshelle ha una voce pazzesca, vabbè Giorgia e Elisa lo sappiamo tutti, su Laura Pausini trovo pareri discordanti ma per me ha una bellissima voce, poi Sissi e c’è anche Gaia, bravissima. E poi c’è Elodie che sembra che balli etc però canta da paura Arisa a x.com