Libano parroco ucciso sotto le bombe | il dolore del Papa e la tristezza del cardinale Zuppi

Un sacerdote maronita del Libano è stato ucciso mentre aiutava un parrocchiano ferito durante un raid. L’incidente è avvenuto a Qlayaa, dove padre Pierre El Raii stava prestando soccorso. La notizia ha suscitato reazioni di dolore e tristezza, con richiami all’umanità di fronte alla violenza. La morte del sacerdote ha attirato l’attenzione sulla situazione in Libano.

Padre Pierre El Raii, sacerdote maronita di Qlayaa, è morto mentre soccorreva un parrocchiano ferito dopo un raid. Leone XIV prega per la fine delle ostilità e il cardinale Zuppi esprime grande dolore Un sacerdote maronita è stato ucciso nel sud del Libano mentre cercava di soccorrere un fedele ferito durante un bombardamento. La vittima è padre Pierre El Raii, parroco di Qlayaa, 50 anni, morto durante un secondo attacco avvenuto nella stessa zona dove si stavano prestando i primi soccorsi. La notizia ha suscitato profonda commozione anche in Vaticano. Infatti, Papa Leone XIV ha espresso il suo "profondo dolore per tutte le vittime dei bombardamenti di questi giorni in Medio Oriente", ricordando in particolare i tanti innocenti, tra cui bambini e coloro che prestavano aiuto ai feriti, come padre Pierre El Raii.