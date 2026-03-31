Celine Dion è tornata a esibirsi dal vivo con dieci concerti a Parigi, dopo un periodo di assenza. Prima dell'inizio del tour, sui cartelloni pubblicitari sparsi in città sono apparsi annunci che indicavano una possibile ripresa delle sue performance. La cantante ha condiviso un messaggio ai fan, dicendo di sentirsi bene, forte ed emozionata, anche se un po’ nervosa.

Gli indizi c’erano tutti e i cartelloni sparsi in tutta la città di Parigi aveva riacceso più di una speranza per un ritorno sulle scene di Celine Dion. L’artista ieri, 30 marzo, con un videomessaggio trasmesso sotto le luci della Torre Eiffel, proprio nel giorno del suo 58esimo compleanno, ha annunciato in esclusiva il suo ritorno sul palco. L’evento “Celine Dion Paris 2026” prevede una residency di cinque settimane presso a La Défense Arena di Parigi, da sabato 12 settembre 10 serate live fino al 14 ottobre. “Negli ultimi anni, ogni giorno che è passato ho sentito le vostre preghiere e il vostro sostegno, – ha affermato la cantante – la vostra gentilezza e il vostro amore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho sentito le vostre preghiere. Mi sento bene, forte, sono emozionata, ovviamente un po’ nervosa”: Celine Dion torna sul palco con 10 eventi a Parigi – IL VIDEO

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