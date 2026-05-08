Il Papa in Campania il presidente Fico | Ho condiviso le parole di Papa Leone XIV

Il Papa si trova in Campania e ha visitato la regione. Il presidente della Camera ha dichiarato di aver condiviso le parole di Papa Leone XIV. Le autorità hanno coordinato le attività per accogliere il Papa durante questa visita. In occasione del primo anniversario del pontificato, sono state organizzate diverse iniziative e incontri pubblici. La giornata è stata caratterizzata da momenti di celebrazione e partecipazione popolare.

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“Abbiamo lavorato come istituzioni per garantire la migliore accoglienza possibile a Papa Leone XIV nel giorno del primo anniversario del suo Pontificato. Abbiamo cercato di fare in modo che tutti i fedeli potessero vivere questa giornata nel modo più sereno e partecipato possibile". Lo ha detto.🔗 Leggi su Salernotoday.it IL SINDACO MANFREDI ACCOGLIE IL PAPA A POMPEI Notizie correlate Curiosità, Papa Leone in Campania a maggio: la gioia del presidente FicoIl Santo Padre sarà a Pompei e Napoli, l’8 maggio, giorno del primo anniversario della sua elezione, e poi il 23 dello stesso mese ad Acerra "Siamo... Morte Padre Pierre in Libano, il dolore di Papa Leone XIV: le sue paroleL’uccisione di padre Pierre Al-Rahi, parroco di San Giorgio a Qlayaa, rappresenta un momento di profonda oscurità nel già martoriato scenario del Sud... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Leone XIV in Campania: Pompei, Napoli ed Acerra le tappe. Si comincia l’8 maggio, il viaggio minuto per minuto; Un anno con Leone XIV: il papa pellegrino a Pompei per la supplica alla Vergine del Rosario; Visita di Papa Leone XIV a Napoli, scatta il piano di decoro urbano; Leone XIV, il programma della visita. Visita in Campania del Papa Leone XIV, Fico: «abbiamo lavorato per miglior accoglienza possibile»il Presidente ha ringraziato le donne e gli uomini della Regione Campania, della Prefettura, del Comune e della Diocesi che hanno lavorato per garantire la riuscita di una giornata così importante. regione.campania.it Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli per la visita pastorale: Basta guerreLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it “Nel tempo dell’odio e delle guerre, il Papa riporta il mondo al Vangelo” A un anno dall’elezione di Papa Leone XIV, il Monastero di Santa Rita da Cascia rende grazie per un pontificato che, fin dall’inizio, ha saputo in - facebook.com facebook Papa Leone incontra a Napoli la madre del piccolo Domenico Caliendo x.com