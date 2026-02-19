Curiosità Papa Leone in Campania a maggio | la gioia del presidente Fico

Il Papa Leone XIV si recherà in Campania a maggio, un viaggio che ha già suscitato entusiasmo tra i cittadini. La visita includerà tappe a Pompei, Napoli e Acerra, dove incontrerà diverse comunità locali. Il presidente Fico ha espresso grande soddisfazione per questa occasione, considerandola un momento speciale per la regione. La presenza del Papa rappresenta un evento importante anche per il settore turistico, che si prepara ad accogliere i pellegrini provenienti da tutta Italia. La data ufficiale della visita è stata annunciata nelle ultime ore.

Il Santo Padre sarà a Pompei e Napoli, l’8 maggio, giorno del primo anniversario della sua elezione, e poi il 23 dello stesso mese ad Acerra "Siamo felici e onorati di poter accogliere Papa Leone XIV in Campania. La sua visita a Pompei e a Napoli e poi, quella successiva e ravvicinata ad Acerra, è una bellissima notizia e assume un significato ancora più profondo nel primo anniversario della sua elezione. È un segnale di grande vicinanza alla nostra terra e alla nostra comunità, alla sua bellezza e alle sue ferite, per il quale siamo grati al Santo Padre." E' il commento del presidente della Campania, Roberto Fico, dopo l'annuncio della visita in Campania di Papa Leone XIV.🔗 Leggi su Salernotoday.it

