Curiosità Papa Leone in Campania a maggio | la gioia del presidente Fico
Il Papa Leone XIV si recherà in Campania a maggio, un viaggio che ha già suscitato entusiasmo tra i cittadini. La visita includerà tappe a Pompei, Napoli e Acerra, dove incontrerà diverse comunità locali. Il presidente Fico ha espresso grande soddisfazione per questa occasione, considerandola un momento speciale per la regione. La presenza del Papa rappresenta un evento importante anche per il settore turistico, che si prepara ad accogliere i pellegrini provenienti da tutta Italia. La data ufficiale della visita è stata annunciata nelle ultime ore.
Il Santo Padre sarà a Pompei e Napoli, l’8 maggio, giorno del primo anniversario della sua elezione, e poi il 23 dello stesso mese ad Acerra "Siamo felici e onorati di poter accogliere Papa Leone XIV in Campania. La sua visita a Pompei e a Napoli e poi, quella successiva e ravvicinata ad Acerra, è una bellissima notizia e assume un significato ancora più profondo nel primo anniversario della sua elezione. È un segnale di grande vicinanza alla nostra terra e alla nostra comunità, alla sua bellezza e alle sue ferite, per il quale siamo grati al Santo Padre." E' il commento del presidente della Campania, Roberto Fico, dopo l'annuncio della visita in Campania di Papa Leone XIV.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Papa Leone nell’Agrigentino: il 4 luglio in visita a LampedusaA dare l’annuncio, nel corso di una conferenza stampa trasmessa in diretta streaming, è stato l’arcivescovo metropolita di Agrigento, Alessandro Damiano: il 4 luglio Papa Leone sarà in visita a Lamped ... quilicata.it
Papa Leone XIV inizia le visite apostoliche in Italia: da Pompei a Lampedusa, da Pavia ad Assisi, passando per la Terra dei Fuochi. Scopri tutte le tappe e il senso di questi viaggi straordinari: https://sl.famigliacristiana.it/FC/d1e4fa facebook
Papa Leone XIV al @MeetingRimini! La visita del Santo Padre al Meeting è prevista nel pomeriggio di sabato #22agosto, e sarà seguita da una Santa Messa per la città e per l’intera Diocesi di Rimini. Leggi la news sul sito del Meeting #meetingdirimini x.com