Monte San Savino pronto un nuovo piano per la raccolta rifiuti

A Monte San Savino, le autorità comunali stanno lavorando con l’Ato Rifiuti e Sei Toscana a un nuovo piano per la gestione dei rifiuti. L’obiettivo è modificare il sistema di raccolta, in alcuni quartieri, passando oltre il porta a porta. Inoltre, il progetto prevede l’introduzione della tariffa puntuale, con l’intento di rendere più efficiente la gestione dei rifiuti sul territorio comunale.

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L’amministrazione di Monte San Savino, assieme all’Ato Rifiuti e a Sei Toscana, sta elaborando un nuovo piano raccolta rifiuti per l’intera area comunale che dovrebbe portare al superamento della raccolta porta a porta in alcune parti del comune e arrivare alla tariffa puntuale. L’operazione.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Un nuovo Fiat Doblò a 5 posti per la Misericordia di Monte San Savino e CivitellaUn nuovo automezzo per la Misericordia di Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana, dotato di pedana di sollevamento con l’obiettivo di... Apre un nuovo stabilimento industriale a Monte San SavinoLa Italfimet, azienda aretina specializzata in soluzioni galvaniche, ha avviato l’attività nel suo quarto stabilimento produttivo a Monte San Savino... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Volontariato in lutto, addio a Fabio Casini: una vita nella Croce Bianca. Aveva 51 anni; Pauroso scontro in A1, camion perde il carico che travolge auto nell’altra carreggiata; Morto a soli 51 anni Fabio Casini: volontariato aretino in lutto; Caos in autostrada per un incidente. Traffico bloccato anche per l'elisoccorso. Apre un nuovo stabilimento industriale a Monte San SavinoNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... arezzonotizie.it Monte San Savino inaugura la nuova area camper al FossatelloArezzo, 29 ottobre 2025 – Monte San Savino inaugura la nuova area camper al Fossatell o, appuntamento venerdì 31 ottobre in concomitanza con l'attesissimo evento Monte San Savino – La Città di ... lanazione.it C’è fermento a Monte San Savino in vista della sfida di domenica, che si giocherà a Montevarchi, tra la Sansovino ed il Grassina. I ragazzi del Gruppo Ultras 1929 chiamano tutti a sostenere gli arancioblé nell’ importante sfida del Brilli Peri #calciodilettanti - facebook.com facebook