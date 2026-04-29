Apre un nuovo stabilimento industriale a Monte San Savino
Una nuova fase si apre per il settore industriale locale con l’apertura di uno stabilimento a Monte San Savino. L’azienda aretina, specializzata in soluzioni galvaniche, ha avviato le attività nel suo quarto impianto produttivo, destinato esclusivamente alla divisione elettronica. La struttura si trova nel territorio e si dedica alla produzione di componenti e soluzioni tecnologiche. L’operazione si inserisce nel percorso di crescita dell’impresa nella regione.
La Italfimet, azienda aretina specializzata in soluzioni galvaniche, ha avviato l’attività nel suo quarto stabilimento produttivo a Monte San Savino dedicato specificatamente alla propria divisione elettronica. Lo spazio è stato progettato come un vero e proprio polo ad alta tecnologia per.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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