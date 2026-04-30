Movimento 5 Stelle Miriam Russello nuova coordinatrice provinciale

Il Movimento 5 Stelle di Agrigento ha annunciato la nomina di Miriam Russello come nuova coordinatrice provinciale, sostituendo Fabio Falcone. La decisione è stata comunicata dal presidente nel quadro di una riorganizzazione interna del movimento.

Il Movimento 5 Stelle di Agrigento ha un nuovo coordinatore provinciale. Il presidente Giuseppe Conte, nell'ambito del processo di riorganizzazione del movimento, ha ufficializzato la nomina di Miriam Russello, che subentra a Fabio Falcone.Sulla designazione sono intervenuti i deputati.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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