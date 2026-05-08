Il miracolo di San Gennaro | il sangue si è sciolto con Papa Leone in città

Da napolipiu.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, durante una celebrazione ufficiale, il sangue di San Gennaro si è sciolto davanti a un grande pubblico, tra cui il Papa. L'evento si è svolto in presenza di autorità religiose e civili, attirando numerosi fedeli e curiosi. La cerimonia si è tenuta in una chiesa storica, dove il sangue del santo è conservato in un reliquiario. La scena ha attirato l'attenzione di testimoni e media presenti in loco.

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"> Papa Leone XIV a Napoli: il Miracolo di San Gennaro. Il di recente assume un significato ancora più profondo e magico per i napoletani, grazie all’arrivo di Papa Leone XIV. Durante la sua visita, il Santo Padre ha avuto l’onore di mostrare al pubblico l’ampolla contenente il sangue di San Gennaro, miracolosamente liquefatto. Questo straordinario evento ha suscitato grande emozione tra i fedeli e i cittadini accorsi in massa al Duomo della città. Un Arrivo Solenne. Papa Leone XIV è atterrato alla Rotonda Diaz, accolto da un caloroso abbraccio di fede e entusiasmo. Dopo una tappa a Pompei, il Pontefice si è diretto verso la Cattedrale di Napoli.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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