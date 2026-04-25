Ma è il ministro! Caos Biennale Giuli ha deciso | guerra aperta con Buttafuoco

Durante il Festival di Arte contemporanea, il ministro della Cultura ha deciso di non partecipare a uno degli eventi principali, criticando apertamente le decisioni del presidente dell’ente organizzatore. La sua scelta ha provocato reazioni contrastanti e ha suscitato un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori. La decisione è stata annunciata ufficialmente e ha portato a una discussione pubblica sulla gestione del festival e sulle modalità di partecipazione alle manifestazioni culturali di rilievo.

Non si era mai vista una cosa del genere: il ministro della Cultura che decide di disertare uno degli appuntamenti culturali più importanti del Paese perché non condivide le scelte del presidente dell’istituzione organizzatrice. E non un presidente qualsiasi, ma Pietrangelo Buttafuoco, figura politicamente tutt’altro che distante e, fino a poco tempo fa, considerato anche un interlocutore vicino. La decisione di Alessandro Giuli di non partecipare alla Biennale di Venezia segna dunque una rottura senza precedenti, destinata a lasciare strascichi profondi. Dietro questa scelta clamorosa c’è uno scontro che è ormai apertamente politico, ma che affonda le radici anche in un rapporto personale deteriorato nel tempo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ma è il ministro!”. Caos Biennale, Giuli ha deciso: guerra aperta con Buttafuoco Notizie correlate Biennale, Buttafuoco strappa con Giuli: “Padiglione della Russia, non abbiamo violato le norme”. E il ministro valuta la “sfiducia”Venezia, 17 marzo 2026 – Continua ad abbassarsi pericolosamente la temperatura in Laguna. Il gelo tra Giuli e Buttafuoco incendia la Biennale: il ministro diserta la cerimonia ufficiale a VeneziaVenezia – Non c’è pace per la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte, la Biennale di Venezia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lo ‘schiaffo’ dell’ex amico Giuli, Buttafuoco ‘allineato’ ai 5 Stelle: il cortocircuito a destra (anche personale) sui russi alla Biennale; Alla Biennale Arte tre serate sul dissenso. E Buttafuoco tratta la pace con il ministro; Biennale, a scegliere i premi della mostra sarà una giuria tutta al femminile; Biennale di Venezia, il ministro Giuli diserta l’inaugurazione: strappo definitivo con Buttafuoco. La replica: Onu dell’arte, non escludiamo nessuno. Ma è il ministro!. Caos Biennale, Giuli ha deciso: guerra aperta con ButtafuocoNon si era mai vista una cosa del genere: il ministro della Cultura che decide di disertare uno degli appuntamenti culturali più importanti del Paese perché ... thesocialpost.it Il ministro della Cultura Alessandro Giuli non parteciperà alla cerimonia d’inaugurazione della Biennale di VeneziaVenerdì il ministero della Cultura ha fatto sapere in una nota che il ministro Alessandro Giuli non parteciperà alla cerimonia d’inaugurazione della Biennale di Venezia, prevista per il 9 maggio. La B ... ilpost.it Il carburante schizza a 3 euro e il pianeta è nel caos. Bruxelles pensa alla Biennale. - facebook.com facebook Il carburante schizza a 3 euro e il pianeta è nel caos. Bruxelles pensa alla Biennale. di @gparagone x.com