Colpo Leao | il Manchester United propone uno scambio folle

Il Manchester United ha presentato una proposta di scambio che coinvolge Rafael Leao, offrendo in cambio Ugarte, Rashford o Zirkzee. La trattativa riguarda il trasferimento del calciatore portoghese, con la società inglese che valuta diverse opzioni di scambio. La proposta è stata comunicata al club proprietario del giocatore, senza ulteriori dettagli sulle modalità o le tempistiche. La trattativa rimane in corso e nessuna delle parti ha ancora confermato ufficialmente l’accordo.

? Cosa sapere Il Manchester United propone Ugarte, Rashford o Zirkzee per il trasferimento di Rafael Leao.. Il Milan valuta la cessione del portoghese con base economica di 50 milioni di euro.. Il Milan sta valutando una cessione estiva di Rafael Leao, con il Manchester United pronto a proporre un accordo che includerebbe Manuel Ugarte, Marcus Rashford o Joshua Zirkzee oltre a un conguaglio economico. Il calciatore portoghese è al centro di un mercato che potrebbe cambiare radicalmente i volti dell’attacco rossonero nella prossima sessione estiva. Nonostante la clausola rescissoria fissata a 175 milioni di euro, i vertici del club milanese si dichiarano disposti ad avviare le trattative partendo da una base di 50 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colpo Leao: il Manchester United propone uno scambio folle Notizie correlate Leao al Manchester United? Ecco tre possibili contropartite tecniche per il MilanPer ora nessuna trattativa: i discorsi saranno approfonditi quando la stagione di Milan e Manchester United sarà chiusa con la qualificazione... Manchester United a San Siro per Leao, offerta in arrivoIl Manchester United ha messo nel mirino Rafael Leao in vista della prossima stagione con il club inglese intenzionato a fare un tentativo per il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Calciomercato Milan, Manchester United a San Siro per Leao; Il Manchester United a San Siro per Milan-Juventus: colpo eccellente in arrivo; Beffa Juve? Un club di Premier monitora Bernardo Silva, si valuta il clamoroso colpo a parametro zero; Milan, caccia al gol perduto: Pulisic e Leao alla ricerca del colpo vincente contro la Juventus. Rafael Leao non è più incedibile e il Manchester United potrebbe fare un’offertaIl futuro di Rafael Leao al Milan in bilico: strategie, interessi e possibili scenari di calciomercato per i rossoneri nell’attuale contesto europeo. Rafael Leao, arrivato al Milan nel 2019 dal Lille, ... notiziemilan.it Milan-Juve, osservatori speciali a San Siro: il Manchester United punta Leao, ecco cosa filtraI dirigenti dei Red Devils assisteranno al big match tra i rossoneri e i bianconeri, con i riflettori che saranno maggiormente puntati sul profilo dell'attaccante portoghese ... tuttosport.com