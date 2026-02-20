Trasferimenti Juve | ecco quali sono stati i più importanti

La Juventus ha effettuato diversi trasferimenti chiave quest’estate, influenzando il mercato italiano. La cessione di alcuni giocatori ha permesso di finanziare acquisti importanti, come il nuovo attaccante arrivato dall’estero. Uno di questi trasferimenti ha coinvolto un centrocampista di esperienza, che ha deciso di lasciare Torino per motivi familiari. Ogni operazione ha contribuito a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società ha puntato su giovani promesse e campioni affermati, pronti a fare la differenza in campo. La campagna di mercato continua con nuovi colpi in vista.

Il calciomercato juve è uno dei più rilevanti del settore: grazie alle cessioni, questa squadra è riuscita a costruire un team in grado di farle vincere 36 scudetti dal 1905. Ecco quali sono stati quelli di maggior rilievo e quali potrebbero essere i futuri, che determineranno il successo o l'insuccesso della squadra. Trasferimenti leggendari. Nel corso degli anni, i trasferimenti juventus sono stati diversi e tutti con al centro calciatori di grande rilievo. Ecco quali sono stati quelli che hanno avuto un impatto più importante sulla tifoseria e sul futuro della squadra, tanto da diventare leggendari. Sono ufficiali i trasferimenti di Emil Holm (25) alla Juventus e Joao Mario (26) al Bologna, depositati i contratti.