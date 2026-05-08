Il Melanoma Day sbarca a Ravenna | in città eventi dedicati alle scuole e al mondo del lavoro

Sabato 9 maggio si terrà a Ravenna il Melanoma Day, giornata nazionale dedicata alla prevenzione dei tumori cutanei. La città ospiterà una serie di eventi distribuiti su più sedi, rivolti sia a persone che lavorano all'aperto sia a chi trascorre il tempo libero in spiaggia. Le iniziative coinvolgeranno scuole e ambienti lavorativi, offrendo informazioni e attività di sensibilizzazione sulla prevenzione e i controlli della pelle.

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Sabato 9 maggio, in occasione del Melanoma Day, la giornata nazionale dedicata alla prevenzione dei tumori cutanei, Ravenna ospiterà un ricco calendario di eventi, articolati su più sedi e rivolto a diverse fasce di cittadini: da chi lavora all’aperto a chi frequenta il mare per svago, fino a.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: La bottega del Caffè sbarca al Città Fiera con formula “all day” COMICON OFF 2026, RASSEGNA DI EVENTI IN CITTÀ DEDICATI AL FUMETTO E ALLA CULTURA POPCOMICON OFF 2026, dal 10 aprile al 31 maggio: Mostre, talk, eventi, workshop, live drawing, eventi k-pop, performance, musica e tanti ospiti. Tutti gli aggiornamenti Melanoma Day 2026 a Ravenna: prevenzione, scuola, lavoro e innovazione digitaleSabato 9 maggio, in occasione del Melanoma Day 2026 – la giornata nazionale dedicata alla prevenzione dei tumori cutanei – Ravenna ospiterà un ricco calendario di eventi, articolati su più sedi e rivo ... ravenna24ore.it Melanoma, i numeri e le proposte per rafforzare la prevenzioneMelanoma Day, le proposte delle società scientifiche per rafforzare la prevenzione di uno dei tumori più frequenti sotto i 50 anni. lapresse.it