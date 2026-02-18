La bottega del Caffè sbarca al Città Fiera con formula all day
La Bottega del Caffè apre a Udine, portando la sua formula “all day” nel centro commerciale Città Fiera. La causa dell’apertura è la crescente domanda di caffetterie che offrono servizio continuo, anche durante il fine settimana. Il nuovo negozio si trova vicino all’ingresso principale e propone una vasta scelta di miscele fresche e prodotti da colazione tutto il giorno. Questa decisione mira a soddisfare i clienti che cercano un punto di ristoro pratico e accogliente nel cuore dello shopping udinese. L’inaugurazione è avvenuta con grande entusiasmo.
Nuova apertura a Udine. La bottega del Caffè ha inaugurato un punto vendita all’interno di Città Fiera, il più grande centro commerciale del Friuli Venezia Giulia. Il locale si trova nella food court al piano terra e propone una formula dinamica “all day”, pensata per accompagnare i clienti dalla colazione del mattino fino all’aperitivo serale. Il nuovo punto vendita è aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 20. Cuore dell’offerta è “Il Forno della bottega”, che affianca alla caffetteria specializzata una selezione di prodotti di pasticceria, miscele di caffè declinate in diverse varianti e proposte salate come focacce e pinse gourmet sfornate al momento.🔗 Leggi su Udinetoday.it
