Il medico in vacanza che si è ritrovato a gestire l' epidemia di hantavirus sulla Mv Hondius

Un medico in vacanza si è trovato a dover affrontare un'epidemia di hantavirus a bordo di una nave. La sua uscita prevista per il relax si è trasformata in un intervento d’emergenza quando sono stati rilevati i primi casi sospetti tra i passeggeri. La situazione ha richiesto un intervento immediato da parte delle autorità sanitarie e il coordinamento delle operazioni di gestione dell'epidemia.

Doveva essere una vacanza all'insegna del relax e del divertimento, invece per Stephen Kornfeld si è trasformata in un'emergenza sanitaria da gestire. Il dottore, oncologo in pensione da oltre dieci anni, originario di Bend, in Oregon (Stati Uniti) è uno dei passeggeri della Mv Hondius, la nave.🔗 Leggi su Today.it

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