Il ventenne Primo Baroni, garibaldino di Modena, arrivò a Palermo il 18 luglio 1860 a causa dell’Expedition of the Thousand. Mentre si preparava a combattere, indossava una giubba di colore caffè, tipica dell’epoca. La sua presenza nel sud Italia segnò un passaggio importante nella lotta per l’unificazione. Baroni si unì a altri volontari per sostenere l’insurrezione. La sua figura rappresenta un esempio di giovane coinvolto in un momento cruciale della storia italiana. La sua storia si collega alle vicende di quel periodo di rivoluzione.

di Stefano Marchetti Primo Baroni, ventenne garibaldino modenese, sbarcò a Palermo il 18 luglio 1860. I Mille erano partiti già a maggio e lui si era aggregato a una delle altre spedizioni della campagna militare, quella comandata da Clemente Corte. Salparono in giugno da Genova, furono bloccati da navi borboniche e portati al porto di Gaeta, poi di nuovo a Genova: riuscirono a ripartire il 10 luglio e arrivarono in Sicilia una settimana più tardi, ma non ebbero neppure il tempo di sbarcare. Garibaldi voleva prendere Milazzo, l’ultima piazzaforte ancora in mano ai Borboni: Baroni e i suoi compagni di milizia furono quindi ‘spediti’ subito in prima linea a combattere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il garibaldino. Primo Baroni e la giubba color caffè

Che rarità la giubba garibaldina color caffèLa giubba garibaldina color caffè ha attirato l’attenzione perché è una rarità.

