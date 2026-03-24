Monte San Savino rende omaggio a Zannetti il medico garibaldino

Zannetti fu un medico innovatore, Senatore del Regno e fervente garibaldino, divenuto celebre per aver estratto la pallottola dalla gamba di Garibaldi ferito ad Aspromonte. Il 225° anniversario della nascita di Zannetti viene omaggiato da Monte San Savino con un ricco programma di iniziative. Le celebrazioni avranno inizio sabato 28 marzo alle ore 17.00 con un convegno presso l’Auditorium di Palazzo Galletti dedicato alla figura del celebre medico savinese. Seguirà, alle ore 19.00, l’inaugurazione di una mostra nella sala Giulio III del Cassero Museo, dove saranno esposti reperti storici, tra cui lo strumentario medico e la pistola appartenuta a Zannetti, concessi dalla Fondazione Spadolini – Nuova Antologia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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