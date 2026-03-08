Razzia in una casa ladro inseguito e catturato

Nella mattina di mercoledì 4 marzo, la polizia locale di Foligno ha arrestato un uomo di origini sudamericane dopo aver effettuato una rapina in una casa. Un ladro è stato inseguito e poi catturato dalle forze dell’ordine sul posto. L’intervento è avvenuto prontamente e l’uomo è stato portato in custodia.

La polizia locale di Foligno ha arrestato un uomo di origini sudamericane per furto aggravato. È successo nella mattinata di mercoledì 4 marzo. L'uomo, in Italia senza fissa dimora, è stato individuato grazie a una segnalazione di un residente che ha lanciato l'allarme raccontando di alcuni individui che si erano introdotti in un appartamento della zona. Alla vista degli agenti ha provato a scappare, ma non è andato lontano: inseguito e catturato. Poco dopo è stata rintracciata anche l'auto usata per la fuga dagli altri malviventi. "Mi congratulo con la comandante Simonetta Daidone e con gli agenti che hanno condotto l'operazione,...

