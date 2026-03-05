Ladri vandali in azione il proprietario | Mi hanno distrutto casa e portato via i ricordi di una vita

Un proprietario di Assisi ha riferito che i ladri vandali sono entrati nella sua casa, portando via diversi oggetti e danneggiando gli arredi. L’uomo ha raccontato che l’abitazione è stata distrutta e che sono stati persi ricordi di una vita. L’episodio si è verificato il 5 marzo 2026 e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

Assisi (Perugia), 5 marzo 2026 – Ladri-vandali in azione, oltre agli oggetti portati via, si sono accaniti contro gli arredi: “Mi hanno distrutto casa”, dice il proprietario. Stavolta a essere presa di mira un’abitazione alle porte di Viole di Assisi. I soliti ignoti hanno colpito fra le 20 e le 22 approfittando del fatto che non c’era nessuno; quando il proprietario è tornato a casa e ha trovato tutto messo a soqquadro. Portati via gioielli (uno era un ricordo speciale), orologi, monete antiche, occhiali da sole firmati vintage da collezione e soprattutto sono stati distrutti mobili, a cominciare dalla cucina in muratura, con tutti i locali dell’abitazione sottosopra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

