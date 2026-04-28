Un pilota di Formula 1 diventa volto di un noto marchio di prodotti di bellezza a livello globale, segnando un cambiamento nel modo in cui si associa il settore automobilistico e quello della cosmetica. La decisione di un campione del motorsport di intraprendere questa strada ha attirato l’attenzione e ha portato a riflettere sulla presenza di atleti di alto livello in campagne di moda e bellezza. La scelta ha suscitato interesse anche nel mondo del marketing e dei media.

Quando un pilota di Formula 1 diventa ambassador beauty globale, non è più solo una notizia di branding. È un segnale culturale preciso. Charles Leclerc è ufficialmente il nuovo volto di L’Oréal Paris, e la collaborazione segna uno di quei momenti in cui sport, moda e beauty smettono di essere compartimenti separati e iniziano a parlare la stessa lingua. Charles Leclerc dalla pista al beauty: un’evoluzione che era già iniziata. Negli ultimi anni, Leclerc ha costruito qualcosa che va ben oltre il profilo del pilota tradizionale. Certo, resta uno dei volti chiave della Scuderia Ferrari, con performance solide e una presenza costante nel campionato mondiale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Charles Leclerc entra nel beauty universe: perché la scelta di L’Oréal Paris cambia le regole (anche fuori dalla Formula 1)

Notizie correlate

Entra nel mondo di Il Diavolo Veste Prada 2 a La Rinascente Milano con L'Oréal ParisIl 23 aprile Milano ha ospitato l’unica première europea del film, con una serata che si è aperta con un aperitivo sul rooftop de La Rinascente, è...

La moglie del pilota di Formula 1 Charles Leclerc spiega perché ha scelto di truccarsi da sola il giorno del matrimonioTrucco da sposa fai da te per la top e influencer Alexandra Leclerc «Non volevo indossare molto più trucco del solito, né sfoggiare un look...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Charles Leclerc è il nuovo global Ambassador di L’Oréal Paris; L’Oréal Paris arruola Charles Leclerc come global ambassador; Abbiamo assaggiato LEC, il nuovo gelato di Charles Leclerc... contro i sensi di colpa; Charles Leclerc nuovo global ambassador di L’Oréal Paris.

Charles Leclerc entra nel beauty universe: perché la scelta di L’Oréal Paris cambia le regole (anche fuori dalla Formula 1)Quando un pilota di Formula 1 diventa ambassador beauty globale, non è più solo ... msn.com

Charles Leclerc, il più corteggiato da moda e ora anche beauty: nominato ambassador di L'Oréal. Ora relax in Italia prima del Gp di MiamiLe foto del suo matrimonio hanno fatto (letteralmente) il giro del mondo e cresce la sua popolarità anche nel fashion system. Merito anche della sua eleganza e del suo fascino indiscussi ... corriere.it

Per le Tifose, un po' di foto di Charles Leclerc in collaborazione con l'oreal Paris. Questo è pure pilota Cit. mia moglie #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle facebook

Leclerc, il più corteggiato da moda e beauty: nominato ambassador di L'Oréal. Relax in Italia prima del Gp di Miami x.com