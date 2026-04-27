Madre e figlia avvelenate a Campobasso tutto quello che sappiamo sul giallo

A Pietracatella, nel Campobassano, sono state trovate due donne decedute. Le analisi hanno rilevato tracce di ricina, un veleno molto potente, all’interno dei loro corpi. La polizia ha disposto ulteriori esami per chiarire le cause della morte e fare luce sul caso. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle indagini o su possibili sospetti. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

(Adnkronos) – Giallo di Pietracatella, disposti altri esami per risolvere il mistero delle due donne morte su cui le analisi hanno rilevato tracce di ricina, un potente veleno. Domani, martedì 28 aprile, negli uffici della Polizia giudiziaria a Campobasso, sarà effettuato l’accertamento tecnico irripetibile sul cellulare di Alice Di Vita, 18 anni, sorella e figlia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Madre e figlia avvelenate. “Ricina presa su dark web” Notizie correlate Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, si indaga anche sul dark webPassa alla Procura di Larino il fascicolo sull'avvelenamento di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50, morte a fine dicembre a... Campobasso, madre e figlia avvelenate a Pietracatella: acquisito telefono figlia maggioreNuovi sviluppi sul piano tecnico nell’inchiesta sul caso di Pietracatella, dove a fine dicembre sono morte Sara Di Vita, 15 anni, e la madre... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina non presente nelle analisi del padre, il telefono della sorella, la ricostruzione di quanto accaduto; Morte avvelenate, sul papà 'possibile degradazione ricina nel tempo'; Mamma e figlia morte in Molise, centro antiveleni: sul padre possibile degradazione della ricina; Madre e figlia morte avvelenate, c'è la conferma: 'Intossicazione da ricina'. Sequestrato il cellulare alla figlia Alice. Madre e figlia avvelenate, i 7-8 casi di intossicazione da ricina nel 2025 e i dubbi sul campione di Gianni Di Vita: «Seguito il protocollo»Il giallo di Pietracatella si arricchisce di nuovi dettagli tecnici che cercano di spiegare cosa sia accaduto alla famiglia Di Vita-Di Ielsi. Mentre le analisi del Centro Antiveleni di Pavia ... ilgazzettino.it Madre e figlia avvelenate, scoperta sul telefono di Alice Di Vita una nota: era l'elenco di tutti i pasti consumati dalla famigliaC'è un colpo di scena nel giallo della ricina, che sembra essere uscito dalla penna di Agatha Christie per la letalità del veleno usato, per il contesto in cui si ... corriereadriatico.it Cronaca, Bologna. Arrestato due volte in poco più di 48 ore: viola il divieto di avvicinamento alla madre - facebook.com facebook Prima il cognome del padre o quello della madre x.com