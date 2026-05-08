Il Grande Fratello Vip torna in onda a settembre, sfidando le critiche che parlano di crisi dei reality. Nonostante i commenti negativi, il programma continua a mantenere un buon seguito di pubblico e a generare discussioni tra gli spettatori. La conduttrice festeggia questa ripresa, mentre i dati di ascolto sembrano confermare la sua presenza stabile nel panorama televisivo. La trasmissione, quindi, prosegue con successo la sua stagione.

C’è chi continua a parlare di crisi dei reality e chi, invece, deve fare i conti con una realtà ben diversa: il Grande Fratello Vip continua a macinare ascolti, discussioni e dinamiche capaci di tenere incollato il pubblico anche dopo mesi di programmazione. E mentre sul web qualcuno sperava in uno stop, da Mediaset e Endemol arrivano segnali chiarissimi: il reality tornerà anche nella prossima stagione. Un risultato che conferma quanto il programma sia ancora centrale nella strategia di Canale 5 e quanto Ilary Blasi sia riuscita a dare nuova energia al format. Il GF Vip sta per finire, ma niente paura: torna dopo l’estate!. Nonostante le critiche e le solite profezie catastrofiche, il Grande Fratello Vip sembra avere ancora lunga vita davanti.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Il GF Vip è un flop? Macché! Ilary Blasi festeggia: a settembre si torna in onda, con buona pace dei detrattori

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