Il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi continuerà oltre le date previste inizialmente, con l’ultima puntata annunciata in un periodo successivo rispetto al calendario originale. La trasmissione, che aveva rischiato di terminare prima del previsto, ha registrato un aumento degli ascolti e sta adottando nuove strategie per prolungarsi. La finale, quindi, sarà trasmessa più avanti rispetto alle prime ipotesi.

Dal rischio chiusura al rilancio: il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi si allunga ancora con ascolti in ripresa e nuove strategie che portano a una finale posticipata. Ecco cosa sta succedendo. Leggi anche: Francesca Manzini, spuntano brutte voci su di lei: ecco cosa si mormora dietro le quinte, noto giornalista rivela tutto Contro ogni previsione, il Grande Fratello Vip torna al centro dell’attenzione e lo fa ribaltando una narrazione che lo voleva già in difficoltà. Il reality, guidato da Ilary Blasi, ha infatti mostrato segnali di crescita importanti, riuscendo a consolidare una fetta di pubblico sempre più coinvolta. Dopo un avvio non semplice, caratterizzato da ascolti altalenanti e qualche scetticismo, il programma ha gradualmente recuperato terreno, superando anche il 17% di share in alcune serate chiave.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Altro che flop, il GF Vip di Ilary Blasi si allunga ancora: ecco quando andrà in onda l’ultima puntata

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