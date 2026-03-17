Grande Fratello Vip il reality show torna in onda con Ilary Blasi | la diretta della prima puntata

Il Grande Fratello VIP 2026 torna su Canale 5 con la prima puntata martedì 17 marzo. La conduttrice è Ilary Blasi, che ritorna dopo otto anni, e le opinioniste sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La trasmissione vede il ritorno del reality con questa squadra e si svolge in diretta.

L’edizione 2026 del Grande Fratello VIP debutta ufficialmente martedì 17 marzo su Canale 5, segnando il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi dopo otto anni, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il reality, che prevede un doppio appuntamento settimanale tra il martedì e il venerdì, presenta un cast di sedici concorrenti tra cui spiccano nomi noti come Adriana Volpe, Raul Dumitras, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Raimondo Todaro. Nonostante il programma sia appena iniziato, l’atmosfera è già surriscaldata da indiscrezioni riguardanti le prime liti notturne in hotel tra i partecipanti, confermando l’alta tensione che caratterizza questa stagione volta a riscattare i risultati dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Grande Fratello Vip, il reality show torna in onda con Ilary Blasi: la diretta della prima puntata Articoli correlati Grande Fratello Vip: torna Guendalina Tavassi nel reality di Ilary Blasi?Guendalina Tavassi è pronta a conquistare di nuovo il pubblico nella nuova edizione del Grande Fratello VIP 2026. Grande Fratello Vip, Ilary Blasi torna alla guida del reality: Buonamici e Lucarelli opinionisteLa televisione italiana continua a puntare su uno dei suoi formati più longevi e capaci di reinventarsi stagione dopo stagione. Altri aggiornamenti su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo; Grande Fratello Vip, il cast ufficiale da Adriana Volpe a Antonella Elia e Paola Caruso; Diretta TV Live: streaming video - Open House GFVIP; Grande Fratello Vip, svelato il cast ufficiale: confermati due volti di Amici e Temptation Island. Grande Fratello Vip 2026, il cast: i concorrenti della nuova edizioneGrande Fratello Vip 2026, il cast: i concorrenti della nuova edizione. Chi sono. Le novità del reality show condotto da Ilary Blasi ... tpi.it Grande Fratello Vip 2026 con Ilary Blasi stasera il debutto su Canale 5: concorrenti, novità, opinionistiGrande Fratello Vip 2026 al via su Canale 5: concorrenti, quanto dura, opinionisti e dove seguirlo in tv, streaming e social. superguidatv.it Grande Fratello Vip al via, i cachet di tutti i protagonisti: quanto guadagnano nella Casa - facebook.com facebook "Grande Fratello Vip", prime confidenze nella Casa: dalla storia d'amore di Adriana Volpe alla voglia di ripartire di Raul #grandefratellovip #adrianavolpe x.com