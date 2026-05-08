Il futuro del dono | il ruolo di Admo tra scienza e solidarietà convegno con Fontana

Mercoledì 13 maggio, alle ore 15, si terrà presso la Sala della Regina di Montecitorio il convegno intitolato “Il futuro del dono: il ruolo di Admo tra scienza e solidarietà”. L’incontro, che coinvolge rappresentanti istituzionali e esperti del settore, si concentrerà sulle attività di Admo e sul loro impatto nel campo della donazione di midollo osseo. La discussione si focalizzerà sugli aspetti scientifici e sulla solidarietà legata alla donazione di cellule staminali.

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