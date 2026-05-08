Il futuro del dono | il ruolo di Admo tra scienza e solidarietà convegno con Fontana

Da lopinionista.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13 maggio, alle ore 15, si terrà presso la Sala della Regina di Montecitorio il convegno intitolato “Il futuro del dono: il ruolo di Admo tra scienza e solidarietà”. L’incontro, che coinvolge rappresentanti istituzionali e esperti del settore, si concentrerà sulle attività di Admo e sul loro impatto nel campo della donazione di midollo osseo. La discussione si focalizzerà sugli aspetti scientifici e sulla solidarietà legata alla donazione di cellule staminali.

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ROMA – Mercoledì 13 maggio, a partire dalle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Il futuro del dono: il ruolo di Admo tra scienza e solidarietà”. Si prevede nell’occasione il saluto del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). L’appuntamento, come informa una nota, viene trasmesso in diretta webtv. Modera Micaela Faggiani. Giornalista professionista ed Event & Communication Manager, con oltre vent’anni di esperienza nella comunicazione istituzionale e nella moderazione di eventi pubblici. Collabora con enti, associazioni e realtà del territorio nella progettazione e gestione di iniziative a forte impatto sociale e culturale.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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