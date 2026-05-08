il frosinone torna in serie a

Il Frosinone si è riconquistato la promozione in Serie A dopo due stagioni passate in Serie B. Nell’ultimo turno di campionato, la squadra ha vinto 5-0 contro il Mantova, assicurandosi la qualificazione diretta alla massima serie. La partita si è conclusa con questa vittoria schiacciante, che ha permesso ai gialloblù di salire in prima posizione e di ottenere il passaggio diretto alla Serie A.

Dopo due anni tra i cadetti nell'ultimo turno di campionato il Frosinone batte 5-0 il Mantova e centra la qualificazione diretta al massimo campionato. In rete nel primo tempo Calò su rigore e autorete di Castellini, nella ripresa Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias. Il Frosinone si unisce al Venezia già promosso. Per decidere chi sarà la terza promossa bisognerà attendere la fine dei playoff. "Bentornati in Serie A, campioni!", scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dopo la promozione in Serie A della squadra allenata da Massimiliano Alvini. Questi gli altri risultati dell'ultimo turno della serie cadetta: Avellino-Modena 1-0; Catanzaro-Bari 2-3; Cesena-Padova 3-4; Monza-Empoli 2-2; Pescara-Spezia 1-1; Reggiana-Sampdoria 1-0; Sudtirol-Juve Stabia 1-1; Venezia-Palermo 2-2; Virtus Entella-Carrarese 2-1.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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