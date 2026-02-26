cotolette libri caricature il bagutta compie i suoi primi cento anni

È il più antico riconoscimento letterario italiano. Da qui, fra premiati e giurati, sono passati tutti Sì, certo. Esistono premi letterari che fanno vendere di più, come lo Strega. O premi più pomposi, come il Campiello. E persino più ricchi, come per un paio di edizioni - il Premio DeA Planeta, con il suo assegno pesantissimo da 150mila euro come anticipo sui diritti di pubblicazione. Ma nessuno può vantare un'anzianità di servizio, e di prestigio, come il premio Bagutta, fondato a Milano nel 1926: il più antico premio letterario italiano, nato per goliardia e entrato nella leggenda. Erano cento anni fa esatti. E nella trattoria del... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

