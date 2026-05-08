il festival degli editori pistoiesi due giornate alla scoperta dei libri

Il festival degli editori pistoiesi si svolge in due giornate dedicate alla scoperta dei libri, offrendo agli appassionati l’opportunità di incontrare autori, editori e professionisti del settore. La manifestazione si tiene nella cornice della città scelta come Capitale Italiana del Libro 2026, e si propone di valorizzare la filiera del libro attraverso incontri, presentazioni e laboratori. L’evento coinvolge diverse case editrici e associazioni culturali locali.

Quale miglior contesto della Capitale Italiana del Libro 2026 per celebrare la filiera del libro tutta, con in particolare un ruolo centrale riconosciuto all’editoria, ancor più specificatamente locale? Detto fatto con " Tra i libri di Pistoia ", festival dedicato ai protagonisti dell’ editoria locale che si svolgerà in due giorni, domani,sabato 9 e domenica 10 maggio, in diversi luoghi, Palazzo Comunale, la Biblioteca Forteguerriana e San Jacopo in Castellare. Mentre sotto il loggiato e nell’atrio di Palazzo Comunale si svolgerà in forma continuativa una mostra mercato (ovviamente di libri), negli altri luoghi sono organizzati presentazioni, incontri e attività.🔗 Leggi su Lanazione.it

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