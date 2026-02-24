Piacenza scrive cosa significa fare libri oggi | la mappa degli editori della città
Piacenza ha deciso di esplorare cosa comporta oggi il mestiere di scrivere e pubblicare libri, a causa del calo delle vendite nel settore editoriale locale. Gli editor della città affrontano sfide crescenti, tra difficoltà di distribuzione e costi elevati di produzione. Molti si chiedono se il rischio valga ancora la pena, considerando i margini di profitto ridotti. La mappa degli editori mostra un panorama variegato, con nuove realtà che cercano di sopravvivere in un mercato complesso.
Il panorama editoriale di Piacenza rivela un’industria vitale e coraggiosa, capace di sfidare le incertezze del mercato attraverso realtà indipendenti e specializzate. Dai progetti inclusivi di Edizioni Low ai fumetti operistici di 40GB, fino alla valorizzazione del territorio di Edizioni LIR, emerge una forte dedizione alla cultura locale. Parallelo 45 e Piccole Pagine completano il quadro puntando sulla ricerca internazionale e sulla saggistica storica d'approfondimento. Insieme, questi editori trasformano la città in un laboratorio di storie che dà voce ai margini e resiste all'omologazione dei grandi marchi Fare libri, oggi, vuol dire giocare d’azzardo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
