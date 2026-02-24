Piacenza scrive cosa significa fare libri oggi | la mappa degli editori della città

Piacenza ha deciso di esplorare cosa comporta oggi il mestiere di scrivere e pubblicare libri, a causa del calo delle vendite nel settore editoriale locale. Gli editor della città affrontano sfide crescenti, tra difficoltà di distribuzione e costi elevati di produzione. Molti si chiedono se il rischio valga ancora la pena, considerando i margini di profitto ridotti. La mappa degli editori mostra un panorama variegato, con nuove realtà che cercano di sopravvivere in un mercato complesso.