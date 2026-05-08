Caso Garlasco | legali Poggi ' indagine carabinieri condizionate da contesti poco trasparenti'

Gli avvocati del principale imputato nel caso Garlasco hanno dichiarato che l’indagine dei carabinieri sarebbe stata influenzata da contesti poco trasparenti. La Procura di Pavia ha deciso di sottoporre a indagine le attività delle forze dell’ordine coinvolte. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso, con le parti che hanno espresso dubbi sulla condotta investigativa. La situazione resta al centro dell’attenzione pubblica e legale.

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Milano, 8 mag. (Adnkronos) - "Prendiamo atto che la Procura di Pavia abbia ritenuto di sottoporre a intercettazioni i familiari della vittima, la cui incredibile colpa sembra essere stata quella di aver partecipato attivamente a un processo penale conclusosi con la condanna irrevocabile di Alberto Stasi consacrata dalla Suprema Corte di Cassazione e di non credere in alcun modo al coinvolgimento di Andrea Sempio. Rileviamo inoltre che in questi giorni vengono impropriamente diffusi anche gli esiti di tale sorprendente attività captativa in spregio a tutte le norme penali di riferimento". Lo scrivono in una nota gli avvocati Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni che tutelano gli interessi dei genitori e del fratello di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Garlasco: legali Poggi, 'indagine carabinieri condizionate da contesti poco trasparenti' Caso Garlasco, nuovo filone di indagini e grande attesa per l'interrogatorio di Sempio Notizie correlate La rabbia dei Poggi: "Intercettati anche noi, le indagini condizionate da contesti poco trasparenti""Prendiamo atto del fatto che la Procura di Pavia abbia ritenuto di sottoporre ad intercettazioni i familiari della vittima, la cui incredibile colpa... Leggi anche: **Caso Garlasco: chiusa indagine su Sempio, per Procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi** Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino; Giallo di Garlasco, la difesa di Poggi: Nessuna confessione nei soliloqui dell'indagato; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Garlasco, i legali della famiglia Poggi: Nuova ipotesi costruita a tavolino. Delitto Garlasco, chiusa inchiesta su Sempio: si va verso il processoLa Procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sull’omicidio avvenuto nel 2007 e accusa Andrea Sempio di avere ucciso con odio e crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance: a 19 a ... tg24.sky.it Caso Garlasco, chiusa l'indagine su Andrea Sempio: per la Procura ha ucciso Chiara Poggi. Cosa succede oraUn atto di poche pagine cambia il baricentro del caso: non dice ancora processo, ma da oggi la partita si gioca su tempi, diritti della difesa e decisioni che possono riscrivere due vicende giudizia ... civonline.it La ricostruzione degli inquirenti sul caso di Garlasco facebook Nuovi sviluppi sul caso Garlasco: la Procura chiude le indagini. Ecco gli ultimi aggiornamenti su Andrea Sempio x.com