Una donna di 69 anni residente a Sezze ha donato i suoi organi dopo la morte, permettendo il prelievo di un fegato. L’intervento è stato effettuato presso l’ospedale Goretti, dove è stato possibile recuperare gli organi destinati a interventi di trapianto. La donazione è avvenuta con il consenso della famiglia, seguendo le procedure previste dalla legge.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gesto compiuto in vita, con lucidità e senso di responsabilità, che dopo la morte si è trasformato in una possibilità concreta di cura per un’altra persona. All’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è stato eseguito il quarto prelievo di organi dall’inizio del 2026. Come riportato dai colleghi di Latinatoday.it, a donare è stata una donna di 69 anni di Sezze, deceduta a causa di una emorragia cerebrale, che aveva già espresso il proprio consenso alla donazione. Il fegato è stato trasferito al Gemelli, dove sarà destinato a un trapianto. Una scelta espressa prima della morte. La donazione viene indicata come una scelta di grande generosità e altruismo, resa ancora più significativa dal fatto che la donna avesse manifestato personalmente la propria volontà quando era ancora in vita.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Prelievo di organi al Goretti: il fegato di una 69enne di Sezze salverà una vita

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